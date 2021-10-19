Российская актриса рассказала о романе Табакова и Прокловой

Российская актриса и телеведущая Ольга Спиркина, которая училась на курсе у Олега Табакова, призналась, что знала об отношениях режиссера с актрисой Еленой Прокловой. Она поделилась своими воспоминаниями в интервью изданию «Собеседник».

«Я считаю, что это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом она не рассказала. Считаю, о подобных вещах надо молчать», — заявила актриса.

По словам Спиркиной, Проклова заявила о домогательствах со стороны режиссера только ради громкого скандала и пиара своей персоны. «Одно дело — говорить об этом в суде, а другое — ради скандала. Отомстить? Он умер, ты ему больно не сделаешь», — заключила подопечная Табакова.

В апреле этого года Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте ее домогался некий известный артист. Она не раскрыла его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, что спровоцировало оживленную дискуссию в медиа.