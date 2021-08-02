Звезда «Ворониных» высказалась о возможной связи Табакова и Прокловой

Российская актриса Юлия Куварзина высказалась о возможной любовной связи режиссера Олега Табакова и актрисы Елены Прокловой. Об этом она рассказала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Звезда сериала «Воронины» не верит, что покойный Табаков мог обидеть актрису. По словам Куварзиной, ей удалось поработать с режиссером, и она с большим удовольствием вспоминает те времена.

«Совершенно неважно, сколько ему было лет. Он мог сделать любую женщину счастливой каким-нибудь поступком. Что там произошло в его молодости — не могу сказать. Может, Табаков покорил Проклову своим взглядом, возможно, она была чувствительна к мужской энергии…», — считает знаменитость.

Куварзина также отметила, что Табаков был «чрезвычайно обаятельным и манящим» человеком, режиссер был близок с каждым актером, но при этом умел держать дистанцию.

В апреле этого года Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте ее домогался некий известный артист. Она не раскрыла его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, что спровоцировало оживленную дискуссию в медиа.