Немецкий телеканал N-TV назвал причину усугубления энергетического кризиса в Европе. Ей может стать заключение газовой сделки между США и Китаем. Телеканал предупредил, что это может стать проблемой, ведь сейчас европейские газовые хранилища недостаточно заполнены.

N-TV указал, что в настоящее время Вашингтон и Пекин находятся на завершающей стадии переговоров о крупной поставке сжиженного природного газа. В КНР надеются, что договоренности могут быть достигнуты уже к концу текущего года. По мнению телеканала, помочь в сложившейся ситуации могла бы Россия, увеличив поставки по своим трубопроводам. При этом экспортные возможности ограничены, ведь Москва должна заполнять собственные хранилища.

За последние несколько месяцев газ в Европе резко подорожал. В начале октября цены на мировом рынке подскочили до исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров. Вскоре они начали снижаться и сейчас колеблются в районе 1000 долларов за тысячу кубометров. Западные страны в случившемся в Европе и США энергокризисе ранее обвинили Россию. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал США ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».

Чтобы справиться с текущим энергетическим кризисом, Еврокомиссия предложила странам помочь своим гражданам. Речь идет о необходимости компенсировать потребителям возросшие счета за электроэнергию, позволить отсрочку платежей и снизить налоги для уязвимых слоев населения.