Ольга Бузова раскрыла секрет стройной фигуры

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова раскрыла секрет своей стройной фигуры. Об этом она рассказала во время интервью на радио «Комсомольская Правда».

35-летняя знаменитость призналась, что ей удается поддерживать форму благодаря умению договариваться с собой и регулярным физическим нагрузкам. По словам Бузовой, она приучила себя к спорту с 13 лет, начав в этом возрасте заниматься под кассеты с тренировками американской супермодели Синди Кроуфорд.

На данный момент звезда ежедневно уделяет время спорту и танцам.

Помимо этого исполнительница затронула тему питания. «Я не ем майонез категорически, мне не нравится. Я не ем сливочное масло. Если я вижу человека, который кусает бутерброд с маслом, мне сразу плохо становится», — пояснила она. Более того, певица отметила, что не ест печенье и другую пищу, которая ей не нравится.

В октябре Ольга Бузова оценила собственную внешность. «Внешне я на любителя. Я всегда это говорю», — подчеркнула поп-исполнительница, добавив, что данный факт ее не расстраивает.