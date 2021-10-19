Ольга Бузова оценила собственную внешность

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова оценила собственный внешний вид. На эту тему она высказалась эфире телепередачи «Ты не поверишь!», запись которой появилась на сайте канала НТВ.

35-летняя знаменитость призналась, что не всем окружающим нравится ее внешность. «Внешне я на любителя. Я всегда это говорю», — подчеркнула поп-исполнительница и добавила, что данный факт ее не расстраивает.

По словам Бузовой, помимо красоты, существует множество других способов привлечь внимание мужчин. «Практикую занятия танцами на пилоне. Это меня возвращает в мою реальную ролевую модель. Когда ты смотришь в зеркало, то это тебя раскрывает. Особенно твой женский потенциал», — заключила она.

Пользователи сети неоднократно высмеивали внешний вид Ольги Бузовой. Например, в августе звезда стала ведущей белорусской версии телепередачи «Х-Фактор». Она снялась в эфире шоу в кожаном мини-платье со шнуровкой в области груди и бедра. Телеведущая также надела длинные блестящие перчатки с анималистичным принтом. «Скоро совсем голая будет ходить», — высказался тогда один из фанатов.