iPhone 13 взломали за одну секунду

Хакеры Pangu Lab выполнили первый удаленный взлом нового смартфона Apple. Об этом сообщает китайской издание MyDrivers.

Взлом iPhone 13 состоялся на мероприятии Tianfu Cup 2021. В ходе конкурса специалисты из группировки Pangu Lab смогли выполнить первый в мире удаленный джейлбрейк на смартфонах Apple нового поколения. В результате взлома энтузиасты получили высокий уровень привилегий для управления iPhone 13.

Во время состязания участники должны были получить контроль над iOS 15 и удалить определенную фотографию из галереи смартфона. Журналисты подчеркнули, что весь процесс взлома занял всего одну секунду.

В материале говорится, что это первая в мире удачная попытка взлома девайсов серии iPhone 13. Участники группировки Pangu Lab использовали во время проникновения в систему уязвимости в ядре iOS 15 и встроенном браузере Safari. Факт взлома ОС от Apple намекает на скорый выход джейлбрейка на смартфонах.

Первый джейлбрейк для смартфонов серии iPhone 12 выпустили в марте 2021 года. Главное отличие данного джейлбрейка от предыдущих — возможность его установки на все смартфоны Apple последних лет, начиная с iPhone 6s и заканчивая iPhone 12.