Убившего четырех пациентов воздухом медбрата признали виновным

В Техасе суд признал медбрата больницы Christus Trinity Mother Frances в убийстве четырех пациентов посредством введения им воздуха после операций на сердце, сообщает телеканал WAFB Channel 9.

Отмечается, что суд присяжных провели около часа в рассуждениях о том, признавать ли 37-летнего Уильяма Джорджа Дэвиса виновным в убийстве, которое по законам штата карается смертной казнью. Убийца совершил преступления в 2017 и 2018 годах. Во время реабилитации у пациентов начали внезапно возникать необъяснимые неврологические недуги, после которых они в скором времени умирали.

Когда началось судебное разбирательство доктор Уильям Ярбро, пульмонолог и профессор медицины, объяснил присяжным, что введение воздуха в артериальную систему головного мозга приводит к травмам головного мозга и смерти. Просматривая изображения сканирований мозга он определил, что в артериальной системе мозга жертв был воздух. По его словам, он никогда не наблюдал ничего подобного за десятилетия работы в медицине. Он исключил проблемы с кровяным давлением или любые другие причины смерти.

Адвокат защиты сказал присяжным, что в больнице «возникли проблемы» из-за которых Дэвис стал козлом отпущения, которому предъявили обвинения лишь потому, что он был там, когда произошла смерть пациентов. Обвинитель во время заключительной аргументации заявил, что Дэвис «любил убивать людей», а прокурор отметил, что больница не меняла никаких процедур, а также, что с тех пор, как Дэвис уехал, в учреждении больше не было подобных случаев.

Ранее сообщалось, что в Японии суд отклонил последнюю апелляцию женщины, обвиненной в убийстве четверых любовников. По версии суда, с 2007 по 2013 год японка отравила четверых своих партнеров.