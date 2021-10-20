Спрогнозированы катастрофические последствия применения ядерного оружия

Ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и других научных центров США спрогнозировали, что масштабное применение ядерного оружия на Земле вызовет не только гибель миллионов людей, но также приведет к долговременному изменению климата сроком до 15 лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Считается, что применение ядерного оружия против крупных городов и промышленных центров вызовет катастрофические пожары и выбросы сажи, которые могут привести к так называемой ядерной зиме. Однако в новой работе ученые впервые использовали современную климатическую модель, включающую выбросы аэрозолей и оксида азота, чтобы раскрыть влияние ядерной войны на озон и количество ультрафиолетового света, достигающего поверхности. Оценивались последствия как локального ядерного конфликта, так и мировой войны.

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Ученые выяснили, что ядерное оружие способно надолго уничтожить защитный озоновый слой, что приведет к нескольким годам чрезвычайно сильного ультрафиолетового излучения, в это, в свою очередь, подвергнет опасности здоровье людей и нанесет ущерб продуктам питания. Например, в случае регионального ядерного конфликта между Индией и Пакистаном будет образовано пять мегатонн сажи, а интенсивность ультрафиолетового излучения повысится в течение года. В случае конфликта между Россией и США будет образовано 150 мегатонн, а интенсивность ультрафиолета повысится через восемь лет, когда атмосфера станет более прозрачной.

Из-за глобальной ядерной войны стратосферный нагрев и другие факторы приведут к сокращению озонового слоя на 15 лет с пиковыми потерями в 75 процентов в мире и 65 процентов в тропических регионах. В случае региональной ядерной войны содержание озона сократится на 25 процентов, а восстановление займет 12 лет.

По словам ученых, результаты указывают на то, что последствия ядерной войны будут хуже, чем предполагалось ранее. Увеличение интенсивности ультрафиолетового излучения приведет к повышению частоты мутаций в ДНК, что негативным образом повлияет на сельское хозяйство, а у человека и животных увеличится заболеваемость раком и катарактой.