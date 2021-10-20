Онищенко оценил предложение брать деньги за лечение с непривитых от COVID-19

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал предложение музыканта Андрея Макаревича о том, чтобы непривитые россияне лечились от COVID-19 за свой счет и назвал такую идею введения платной медицины недопустимой. Его слова в среду, 20 октября, приводит DailyStorm.

Он подчеркнул, что если у человека, например, язва желудка — эта проблема касается только его. Но зараженный коронавирусом представляет опасность для окружающих. У властей, по словам Онищенко, «рука не поднимется» брать деньги с таких граждан.

«Поэтому в любом случае государство его лечить будет в полной мере», — заявил депутат и призвал россиян «не заниматься демагогиями», а активнее вакцинироваться.

19 октября лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал себя сторонником принудительной вакцинации от коронавируса и подчеркнул, что поддерживает идею введения платной медицины для непривитых.