Оставшийся без квартиры профессор РГГУ раскрыл подробности истории

Профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), 76-летний Игорь Яковенко раскрыл подробности истории о том, как остался без квартиры после разговора с телефонными мошенниками. У ученого есть шанс вернуть объект, так как в квартире прописан его ребенок, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По словам Яковенко, в случившемся нашлась «зацепка» — продажу жилья могут признать недействительной, так как в квартире прописан его несовершеннолетний сын. Чтобы разобраться в ситуации, профессор написал заявление в правоохранительные органы. Он добавил, что мошенники действовали профессионально.

«Это профессионалы, они и психологи, очень умеют производить впечатление правды. Они мне присылали правильно составленные письма на официальном бланке от госбанка, производящие впечатление подлинника», — пояснил Яковенко.

Ученый также дал советы по тому, как вести телефонный разговор с подозрительными людьми. Он призвал сохранять конфиденциальность, не раскрывать персональные данные и сразу обращаться в полицию. Яковенко обратил внимание, что мошенники ведут переговоры только по телефону, отказываясь от «прямого общения».

О случившемся с недвижимостью Яковенко стало известно ранее. Адвокат профессора пояснил, что мошенники связались с ученым, когда он восстанавливался после заражения коронавирусом. Злоумышленники представились сотрудниками ЦБ, отметив, что зафиксировали мошеннические действия с его счетами. В итоге мужчина подписал документы о передаче квартиры.