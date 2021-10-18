Россиянин закопал почти два миллиона рублей по указке телефонного мошенника

55-летний житель Новокузнецка обратился в полицию с заявлением о похищении у него 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Сибкрай».

Он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Сперва те уговорили его перевести на «страховой» счет все накопления в размере 450 тысяч рублей из-за якобы попыток неких злоумышленников завладеть его средствами.

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Однако злоключения на этом не закончились. После перевода денег преступники заявили, что на жертву пытаются оформить кредит, и чтобы помешать им, необходимо самому оформить кредит на максимально возможную сумму, обналичить и положить деньги под березу в указанном месте. Россиянин подчинился мошенникам и закопал 1,8 миллиона рублей. Позднее он обнаружил на том же месте записку и лишь тогда понял, что его обманули.

Ранее в пресс-центре МВД России предупредили о новых методах телефонного мошенничества. В последнее время аферисты начали звонить россиянам и угрожать убийством или уничтожением личного имущества. После этого потерпевшим якобы звонит участковый, который убеждает их перевести деньги вымогателям, чтобы разоблачить их.

Также сообщалось о том, что мошенники начали выискивать объявления о пропаже котов и кошек и звонили по указанным номерам с требованием выкупа за якобы найденное животное. Получив деньги, аферисты переставали выходить на связь. Тех, кто не хотел платить, шантажировали, угрожая убить животное.