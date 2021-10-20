Юрист назвал порядок действий после сказанного телефонным мошенникам «да»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал порядок действий после сказанного слова «да» в разговоре с телефонными мошенниками. Он пояснил в беседе с агентством «Прайм», что это не повод для паники, и напомнил, что нельзя совершать никаких действия по указанию злоумышленников.

Эксперт отметил, что с одним записанным «да», пусть и сказанным голосом жертвы обмана, аферистам вряд ли удастся что-либо сделать, тем не менее, следует немедленно обратиться в банк, сменить пароли для доступа к счетам и уведомить сотрудников о мошенническом звонке.

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«Избежать беды можно до тех пор, пока человек сам не передал преступнику номер своей карты и секретный трехзначный код или не нажал на кнопку "перевести" средства на "запасной", "надежный", "безопасный" счет"», — предупредил Соловьев.

Он добавил, что даже в этом случае есть небольшой шанс, что платеж удастся отменить. Сделать это следует, обратившись в банк, где размещен указанный мошенниками счет, чтобы их опередить.

Юрист порекомендовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не бояться, не верить на слово злоумышленниками, не искать легкой наживы, не спешить и тщательно проверять информацию, а при первых подозрениях обращаться в правоохранительные органы.

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