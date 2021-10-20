Google выпустила новый флагманский смартфон

Компания Google выпустила флагманские смартфоны серии Pixel 6. Об этом сообщается на сайте компании.

В линейку представленных девайсов входят модели Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Аппараты отличаются наличием процессора Tensor, разработанного Google. Чип создан по пятинанометровому техпроцессу, имеет два мощных ядра Cortex-X1, два ядра среднего уровня и четыре энергоэффективных. В частности, новый чип позволяет обрабатывать фотографии и видео с помощью нейросетей.

Базовый Pixel 6 вышел с 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой до 90 герц. На задней панели аппарата находится двойная камера с объективами на 50 и 12 мегапикселей. Девайс имеет аккумулятор емкостью 4 614 миллиампер-часов. Устройство комплектуется восемью гигабайтами оперативной и 128 или 256 гигабайтами встроенной памяти.

Топовая модель Pixel 6 Pro получила 6,7-дюймовый экран с разрешением 3120х1440 пикселей с гибридной частотой от 10 до 120 герц. Смартфон оснащен тройной камерой с объективами разрешением 50, 12 и 48 мегапикселей, аккумулятором емкостью 5 003 миллиампер-часов.

Стоимость Pixel 6 в базовом варианте составит 599 долларов. Pixel 6 Pro обойдется минимум в 899 долларов.

Google анонсировала смартфоны серии Pixel 6 еще в августе, раскрыв часть характеристик девайсов. Аппараты окажутся первыми, которые получат обновление Android 12.