Россиянам предсказали рекордно низкую бедность

Правительство улучшило прогноз по уровню бедности в России и предсказало ее снижение до рекордно низкого уровня в 2023 году, пишут «Известия» со ссылкой на параметры Единого плана по достижению национальных целей развития до 2024 года.

Согласно прогнозу, число необеспеченных россиян в ближайшие три года будет снижаться более быстрыми темпами, нежели планировалось ранее. По итогам нынешнего года их доля составит 11,4 процента вместо 12,1 процента, упоминавшихся в промежуточной версии плана.

В 2022-м уровень бедности, как ожидается, опустится до 10,8 процента (вместо запланированных ранее 11,5 процента), в 2023-м — до 10,1 процента (вместо прежних 10,9 процента), в 2024-м — до 9,6 процента (вместо 10,4 процента).

До сих пор наименьший уровень бедности за всю новейшую историю России был зафиксирован в 2012 году. Тогда он равнялся 10,7 процента. Таким образом, нынешний план правительства на 2023 год должен превзойти этот результат.

