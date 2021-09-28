Оценен уровень благосостояния россиян

Благосостояние россиян находится на уровне 2010-2011 годов, сказано в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за прошлый год.

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В первом квартале 2020 года объем реальных располагаемых доходов населения увеличился на 1,9 процента. Во втором квартале показатель рухнул на 7,1 процента, а в двух последующих сократился еще на 4,7 и 1,2 процента соответственно. В целом по году снижение составило 2,8 процента.

Это не самое глубокое кризисное падение доходов населения, в 2016 году оно составляло 4,5 процента, отметили в ведомстве. Однако ситуация усугубляется тем, что после кризиса 2014-2016 годов доходы не успели вернуться к докризисным показателям, а прошлый год, по оценкам Счетной палаты, только ухудшил ситуацию.

При этом реальные зарплаты выросли в 2020 году на 3,8 процента, что «нетипично для кризиса», отмечается в документе. Кроме того, Россия смогла избежать роста уровня бедности, который по итогам года упал на 0,2 процентных пункта — до 12,1 процента. По мнению ведомства, такая динамика в основном связана «не с улучшением уровня жизни населения, а с масштабными социальными выплатами». Долю соцвыплат в структуре доходов россиян Счетная палата оценила в 20,8 процента.

Также ведомство предложило предусмотреть шоковый сценарий на случай экстренных экономических ситуаций.