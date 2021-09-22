Богатые семьи в России резко обеднели

С момента начала пандемии коронавируса количество богатых семей в России сократилось на 40 процентов. В первом квартале 2021 года высокий доход был отмечен у около миллиона семей, годом ранее их насчитывалось 1,7 миллиона. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Компания основывала свои выводы на данных опроса Росстата. Обеспеченными считаются семьи, которым хватает денег на покупку всего, что им нужно. И если в первом квартале 2020 года так отвечали 3,1 процента семей, то через год — 1,9 процента.

Президент FinExpertiza Global Елена Трубникова признала, что говорить о своем достатке, очевидно, хотят не все семьи, однако даже при таком допущении понятно, что богатых семей в России по-прежнему незначительное количество, да и те резко беднеют. По ее словам, динамика доходов такова, что заставляет усомниться в возможности формирования среднего класса.

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В разрезе регионов количество богатых семей снизилось в 37 субъектах федерации, а выросло — в 32-х. В 16 из них ни в 2020-м, ни в 2021-м не нашлось статистически значимого количества семей, которые заявляли бы о полном финансовом благополучии.

Хуже всего динамика в абсолютном значении в Москве — за год число богатых домохозяйств сократилось на 356,4 тысячи (минус 72,6 процента). Далее идут Дагестан (минус 93,9 тысячи семей, 88 процентов), Белгородская область (минус 48 тысяч, 91,4 процента), Татарстан (минус 46,9 тысячи, 81,1 процента) и Ростовская область (минус 36,6 тысячи, 100 процентов).

Что касается остальных категорий россиян, то половина семей (49 процентов) говорят о достаточности средств только на еду и одежду. Еще 36 процентов добавляют к ним товары длительного пользования, но не автомобили, квартиры или дачи.

Каждая восьмая российская семья (12,9 процента) признается, что денег ей хватает только на еду, а покупать одежду и оплачивать счета ЖКХ уже затруднительно. Беднейшим домохозяйствам (0,2 процента) не хватает денег даже на еду.

Ранее в Минтруде рассказали, что наибольший уровень бедности в России зафиксирован в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.