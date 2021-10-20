Психологи назвали способы сохранить бодрость зимой и осенью

Специалисты сервисов СберУслуги и СберЗдоровье назвали способы, помогающие сохранить бодрость и хорошее настроение в холодное время года. Об этом сообщается в пресс-релизе СберУслуг, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Психиатр медицинского сервиса СберЗдоровье Виктор Нурдаев объяснил, что осенью и зимой многие люди испытывают чувство печали и страдают от нехватки энергии. Причина этого заключается в сокращении светового дня, ведущему к так называемому сезонному аффективному расстройству (SAD).

«​​Люди, страдающие сезонным аффективным расстройством, могут испытывать грустное настроение и недостаток энергии, — рассказал Виктор Нурдаев. — Повышается плаксивость, раздражительность, утомляемость, снижается работоспособность. Часто наблюдается апатия, трудности с концентрацией внимания, удлиняется ночной сон. Может повышаться потребление сладкой и мучной пищи, что приводит к набору лишней массы тела».

Чтобы быть бодрее, психологи советуют каждый день бывать на улице, следить за тем, чтобы и дома, и на работе было достаточно светло, поддерживать физическую активность и соблюдать режим дня. Кроме того, нужно избегать социальной изоляции, ведущей к депрессии и ухудшению ментального здоровья. Для этого полезно почаще встречаться с друзьями, близкими и заниматься хобби, снимающими стресс и отвлекающими от негативных мыслей.

Ранее сообщалось, что врач-терапевт Надежда Чернышова назвала способы, позволяющие сохранять работоспособность и бодрость даже в плохую погоду. По мнению специалиста, нужно хорошо высыпаться, почаще проветривать помещение и каждый день выходить на улицу.