В Совфеде прокомментировали присуждение премии Навальному

Джабаров заявил, что ему стыдно за европарламентариев, присудивших премию Навальному

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ему стыдно за европарламентариев, присудивших премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова Алексею Навальному. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил Джабаров, «присуждая премию преступнику», отбывающему наказание за мошенничество, европарламентарии девальвируют эту награду. «Никто всерьез на эту премию больше обращать внимание не будет», — прокомментировал новость первый зампред международного комитета Совфеда.

Он предположил, что на присуждение премии даже не стоит реагировать. Кроме того, отметил Джабаров, теперь «люди, которые у себя, в своих национальных парламентах, потеряли политический вес», тренируются в рамках Европарламента и пытаются сделать что-то, чтобы погромче заявить о себе.

«Пошуметь для прессы — это их случай», — заключил Джабаров.

20 октября основатель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексей Навальный стал лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. В шорт-листе, помимо него, фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. Церемонию вручения планируют провести в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 15 декабря.