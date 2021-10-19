Россия получила ответы на свои запросы в ОЗХО по Навальному

Франция, ФРГ, Швеция и Великобритания прислали свои ответы на запросы России в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с основателем ФБК (признан экстремистской организацией) Алексеем Навальным. Об этом сообщил экс-глава лаборатории ОЗХО Марк-Мишель Блум на своей странице в Twitter.

Постоянные представительства всех четырех стран при ОЗХО в ответных письмах заявили, что Россия не дала исчерпывающих комментариев на их вопросы по инциденту с Навальным. В частности, Великобритания отметила, что Москва своими ответными обвинениями в адрес членов ОЗХО попыталась снять с себя «ответственность за покушение на Навального с применением химического оружия».

Германская сторона заявила, что ответила на все запросы Генпрокуратуры РФ. В ФРГ опровергли предположения Москвы о том, что на борту, который перевозил российского оппозиционера из Омска в Берлин, находились представители немецких властей. По информации Германии, самолет был предоставлен частным лицом.

Шведская сторона переадресовала вопросы Москвы о формуле вещества, найденного в бутылке, из которой пил Навальный Германии. Франция отказалась предоставить правовую помощь Москве по делу Навального и призвала Россию к открытому расследованию.

7 октября Россия дала ответ группе из 45 стран-участниц ОЗХО по ситуации с Навальным. По словам постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина, ответ Кремля «был достойным и выверенным с юридической точки зрения». Также Россия направила ответные запросы Швеции, Франции, ФРГ и Великобритании.