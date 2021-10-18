Во Франции обещали в срок дать ответы на вопросы России по делу Навального

МИД Франции: ответы на вопросы Москвы в ОЗХО по ситуации с Навальным будут даны в срок

МИД Франции обещал в установленный срок предоставить ответы на вопросы России в ОЗХО по делу основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, Москва ожидает «предметных ответов» от европейских партнеров по инциденту с политиком Навальным. По его словам, запрошенная Кремлем информация должна быть предоставлена к 16 октября.

Он отметил, что Москва ждет ответа от Германии, Франции и Швеции к 16 октября. Дипломат также заявил, что от предоставленных фактов зависит подтверждение или опровержение наличия состава преступления в инциденте с российским политиком.

7 октября Россия дала ответ группе из 45 стран-участниц ОЗХО по ситуации с Навальным. По словам постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина, ответ Кремля «был достойным и выверенным с юридической точки зрения».