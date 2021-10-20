18-летняя теннисистка стала лицом люксового бренда

Британская теннисистка, которая выиграла Открытый чемпионат США (US Open), стала новым лицом французской компании Dior. Соответствующий пост появился в ее Twitter.

18-летняя спортсменка Эмма Радукану (Emma Raducanu) будет представлять коллекцию люксовой женской одежды, а также средства по уходу за кожей и декоративную косметику. В своем интервью для модного журнала Vogue девушка объяснила, почему она согласилась сотрудничать с брендом.

«Работа Марии Грации (Мария Грация Кьюри — итальянский модельер и креативный директор бренда Dior — прим. "Ленты. ру") дает женщинам возможность чувствовать себя уверенно в культовой одежде Dior, которая, на мой взгляд, уникальна. Искренность ее подхода и то, как она превращает показы в коллективные и значимые события, несомненно повлияли на мой выбор», — поделилась она.

Пользователи сети поздравили Радукану в комментариях под публикацией. «Это отличная новость. Они сделали замечательный выбор. Ты всегда выглядишь на миллион долларов! Так рада за тебя, Эмма!», «Все, чего вы добились, действительно заслужено. Наслаждайтесь моментом», «Это лучший выбор, который Dior когда-либо совершал», — писали юзеры.

В сентябре Эмма Радукану стала амбассадором ювелирного дома Tiffany & Co и насторожила фанатов. Чемпионка подписала с брендом контракт, стоимость договора оценивается в два миллиона фунтов стерлингов (200,4 миллиона рублей). После этого она посетила Неделю моды в Лондоне, дополнив свой наряд марки Erdem украшениями Tiffany с драгоценными камнями — серьгами, браслетом и кольцом.