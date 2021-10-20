Россиянка отдохнула в Тунисе и рассказала о «комбо из недостатков»

Россиянка бюджетно отдохнула в Тунисе в несезон и пожаловалась на скуку

Россиянка побывала в Тунисе в несезон и пожаловалась на скуку, грязь и отсутсвие развлечений. Ее впечатления публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала автор, она выбирала страну для путешествия по отзывам в интернете. Путевка с проживанием в бюджетном отеле и питанием по системе «все включено» обошлась в 54 тысячи рублей на двоих. Однако девушка призналась, что собрала «комбо из недостатков» — она разочаровалась не только в пляжном, но и в экскурсионном отдыхе.

Так, на второй день отпуска температура воздуха упала до 23 градусов выше нуля, а небо всю неделю было «хмурым и пасмурным». Отказавшись от купания в море и солнечных ванн, туристка купила несколько экскурсий. Однако если путешествие в каньон Тамерза ей понравилось, то поездки по городам автора не впечатлили из-за «куч» мусора.

«Людей на экскурсиях не очень много, гиды работают также, не в полную силу, информация урывками, экскурсии скучные», — возмутилась девушка.

При этом россиянка отметила, что к самой гостинице у нее претензий нет. Она назвала отель «хорошей и твердой четверкой» с чистыми номерами, высоким уровнем сервиса и разнообразным выбором морепродуктов и алкогольных напитков.

«Возможно, есть любители отдыхать в Тунисе без моря, гулять по экскурсиям, пройти курс талассотерапии, но я точно больше не вернусь сюда даже в сезон», — резюмировала туристка.

Ранее в октябре россиянка провела семейный отпуск в небольшым курортном городке в Тунисе и описала его фразой «было скучно даже пенсионерам». Так, несмотря на чистые пляжи, в Махдии не было ни достопримечательной, ни обычного променада для прогулки. По ее словам, курорт оказался очень грязным — на улицах жилых районов валялись многочисленные пакеты и пластиковые стаканы.