Еще семь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем на Урале

«Интерфакс»: в Свердловской области еще семь человек умерли от отравления алкоголем

В Свердловской области еще семь уральцев умерли от отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора проекта «Народный контроль» Дмитрия Чукреева.

По его словам, в результате отравления метанолом четыре человека погибли в Екатеринбурге, три — в Белоярском районе. Все россияне умерли в период с 15 по 20 октября, заявил собеседник агентства.

О том, что на Урале 18 человек отравились поддельным алкоголем стало известно 16 октября. 16 человек скончались в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде. После случившегося были задержаны двое мужчин, подозреваемые в изготовлении и сбыте суррогатного алкоголя.

Предприниматели занимались незаконной деятельностью на протяжении двух лет. Суррогат продавали в одном из павильонов екатеринбургского рынка «Ботанический». Алкоголь приобретали на розлив люди, которые жили рядом с рынком.