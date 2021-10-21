Женщина рассказала о похудении на 40 килограммов за два года

Кинопродюсер Лизелл Д’Суза (Lizelle D'Souza), супруга известного индийского хореографа Ремо Д’Сузы, рассказала, как ей удалось сбросить более чем 40 килограммов. Об этом пишет издание The Indian Express.

Похудение заняло около двух лет. С января 2019 года Д’Суза практиковала интервальное голодание — диету, приверженцы, которой, как правило, чередуют дни с обычным питанием и разгрузочные дни, во время которых нужно воздерживаться от еды или есть в несколько раз меньше обычного. Первоначально она голодала каждый день в течение 15 часов, затем постепенно увеличила этот период до 18-20 часов в сутки.

Помимо голодания, женщина ежедневно занималась тренировками со свободными весами. По ее словам, иногда тренировки способны заменить сеансы психотерапии. «Похудение — это сложная задача, но не физически, а ментально», — объясняет она.

Ранее сообщалось, что австралиец рассказал, как ему удалось похудеть на девять килограммов всего за 14 недель. Мужчина выделил для силовых тренировок один час в сутки, нашел персонального тренера и стал заниматься с ним два раза в неделю.