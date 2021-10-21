В МИД Турции не смогли ответить на вопрос о задержанных россиянах

РИА Новости: в МИД Турции не располагают сведениями об аресте четырех россиян

В МИД Турции не располагают сведениями о четырех россиянах, задержанных по обвинению в шпионаже. Об этом официальный представитель ведомства Танжу Бильгич заявил РИА Новости.

«Я об этом ничего не знаю. Если выясню, то отвечу вам», — ответил дипломат на вопрос журналистов. РИА Новости отметило, что пока не смогло получить информацию о произошедшем от правоохранительных органов Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле не располагают информацией об аресте четырех россиян.

О задержании граждан РФ, а также одного гражданина Украины и одного гражданина Узбекистана, стало известно ранее ночью из сообщений газеты Hürriyet. Отмечается, что подозреваемые граждане России — это Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Вместе с ними арестовали украинца Игоря Ефрима и узбекистанца Амира Юсупова.