Российский регион исчерпал возможность развертывания коронавирусных коек

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что регион исчерпал возможность по развертыванию новых коек для пациентов с коронавирусом. Ситуация с распространением инфекции в области остается критической. Слова главы региона передает РИА Новости.

Орлов уточнил, что в Приамурье, согласно указу президента Владимира Путина, с 30 октября по 7 ноября будут введены выходные дни. По словам главы региона, это делается, чтобы максимально разобщить людей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы России, где ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжело больных пациентов с COVID-19 критическая. В перечень таких субъектов вошла и Амурская область. Кроме нее Голикова перечислила Курскую, Воронежскую, Новгородскую, Волгоградскую, Оренбургскую, Саратовскую, Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Самарскую, Кировскую области, а также республики Северная Осетия, Мордовия, Татарстан и Коми.

По официальным данным, в Приамурье зафиксировано 38 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из заболевших пациентов 32 179 человек уже выздоровели и были выписаны, а 474 человека скончались.