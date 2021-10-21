На Урале аварийно сел самолет Ан-2

Под городом Алапаевск в Свердловской области совершил аварийную посадку легкий транспортный самолет Ан-2. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел во вторник, 19 октября, во время мониторинга пожарной обстановки в Алапаевском районе. За 400 метров до взлетно-посадочной полосы у самолета отказал двигатель.

В результате жесткой посадки Ан-2 получил повреждения шасси и обшивки. На борту находились только члены экипажа — командир воздушного судна и пилот. «Пассажиры отсутствовали. Пострадавших в результате происшествия нет», — говорится в сообщении Центрального межрегионального управления на транспорте.

Следователи ведомства начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в июле Ан-2, проводивший обработку рисовых полей, потерпел крушение возле города Кызылорды в Казахстане. На борту воздушного судна находились два пилота, они остались живы.