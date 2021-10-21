В Петербурге выросло число смертей среди пациентов с инсультом

Число летальных исходов среди жителей Санкт-Петербурга с инсультом возросло: пациенты болеют тяжелее из-за коронавируса, поскольку свертываемость крови становится выше, а тромбозы возникают чаще. Об этом в разговоре с «Фонтанкой» сообщил врач-невролог Игорь Вознюк.

Он добавил, что в некоторых случаях медики вынуждены применять терапию, отличающуюся от стандартной. «Например, при сочетании "инсульт плюс COVID-19" мы уже не назначаем, как в обычное время, антиагреганты (аспирин), а рекомендуем антикоагулянты (гепарин) для профилактики тромбозных осложнений COVID-19», — пояснил доктор.

Самый большой поток тяжелобольных — в инсультное отделение Елизаветинской больницы. В 2020 году туда поступили около пяти тысяч петербуржцев с подозрением на инсульт, подтвердился диагноз у 3,8 тысячи человек. Смертность в медучреждении составила 22 процента. «Умерли почти все очень тяжелые лежачие пациенты, — рассказала заместитель главврача по неврологии Елизаветинской больницы Татьяна Сергеева. — В этом году летальность уже 25 процентов. Сравните с 2019-м, тогда у нас она не превышала 19 процентов и считалась очень высокой».

Медики отметили, что больные поступают в тяжелом и очень тяжелом состоянии, поскольку боятся ехать в больницу из-за коронавируса.

Ранее, в августе, советник гендиректора Международного медицинского кластера, терапевт Ярослав Ашихмин предупредил о высоком риске инфаркта и инсульта с первой недели после перенесенного COVID-19. Он посоветовал переболевшим отслеживать состояние сосудистой системы.