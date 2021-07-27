Россиянка умерла от инсульта после осмотра у шести врачей

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) 40-летняя россиянка скончалась от инсульта, который не смогли определить врачи. Об этом сообщил близкий родственник женщины в паблике «Злой и добрый Надымчанин» ВКонтакте.

«Крик души, вопль! Умерла девушка, 40 лет. Два терапевта, один с вызовом на дом, бригада скорой помощи и реанимации не смогли определить инсульт. У всех в глазах ковид, врачи учебы девяностых и ближнего зарубежья. Куда мы катимся», — написал родственник россиянки.

По словам близких пациентки, ее осмотрели три медика скорой помощи, два терапевта и невролог.

«Шесть врачей за два дня не смогли определить, что у человека инсульт. Она приходила в вашу красную зону своими ногами. А потом вы вынесли ее на носилках», — написала одна из родственниц россиянки.

В свою очередь в Надымской районной больнице ответили, что провели с пациенткой все необходимые обследования и назначили лечение. Там отметили, что из-за молниеносного течения заболевания все медицинские мероприятия не дали эффекта.

Ранее беременная жительница города Краснотурьинск Мария умерла после того, как врачи отказались идти к ней без полиции. Сотрудники правоохранительных органов приехали через 2-3 минуты, скорая вернулась еще через 5-7. К этому моменту женщина скончалась.