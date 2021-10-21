Зарабатывать на конопле в России станет проще

Производство технической конопли в России решили вывести из «серой зоны» — Минпромторг собирается внести изменения в законодательство. В этом случае зарабатывать на культивировании растения станет проще, сообщает «РБК».

Министерство хочет уточнить определение промышленного использования технической конопли. Таким образом чиновники намерены создать «стабильные правовые условия», согласно которым будут реализовываться инвестиционные проекты, а предприятиям станет проще работать. Изменения также должны пресечь злоупотребления и нарушения действующего законодательства.

Техническая конопля присутствует в веревках, нетканых материалах, промышленных товарах, продукции для животных, косметике. Волокна также используются в виде семян, масел и чаев. По закону можно культивировать коноплю, в которой массовая доля наркотического вещества не превышает 0,1 процента. Такое определение предприниматели считают недостаточно четким. Гендиректор компании «Смарт Хемп» Максим Уваров заявил, что у правоохранительных органов могут возникнуть вопросы при продаже продуктов из конопли.

Предприниматель предложил ввести более понятные термины: растения с содержанием наркотического вещества меньше 0,1 процента называть коноплей, а выше 0,1 процента — марихуаной. С необходимость четкого разделения согласен и представитель компании «Нижегородские волокна конопли». Он отметил, что сейчас культивирование и переработка технической конопли находятся в «серой зоне». Гендиректор предприятия «Мордовские пенькозаводы» Александр Кучинский добавил, что слово «конопля» в описании продукции уже вызывает негатив у силовых структур.

Исследование Россельхозбанка показало, что доля технической конопли в посевах составляет всего 0,01 процента, но при этом растение является перспективной сельскохозяйственной культурой. Оно неприхотливо, и его можно выращивать в северных регионах. Ранее в сентябре экономически выгодным выращивание медицинской конопли назвал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он отметил, что у растения может быть серьезное медицинское и экономическое будущее.