Джастин Бибер решил торговать марихуаной

Певец Джастин Бибер начал сотрудничать с компанией по продаже самокруток с каннабисом

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер начал сотрудничать с американской компанией Palms, торгующей самокрутками с марихуаной. Bloomberg сообщает, что свой продукт певец решил назвать Peaches в честь одной из песен из последнего альбома.

«Я фанат Palms и того, что они делают для доступности и дестигматизации каннабиса — особенно для множества людей, которые считают его [каннабис] полезным для своего психического здоровья», — признал Бибер. Условия сотрудничества не разглашаются.

Аудитория Джастина Бибера — это поколение миллениалов и зумеров, на которых приходится примерно 40 процентов рынка каннабиса, согласно отчету HQ Cannabis Brand Affinity. Планируется, что часть прибыли от продаж Palms направит группе ветеранов Veterans Walk and Talk, выступающей за медицинское использование марихуаны, и некоммерческой организации Last Prisoners Project, целью которой является освобождение людей, осужденных за хранение марихуаны. «Они обе тесно связаны с миссией Palms — сделать каннабис доступным и популярным», — резюмировал генеральный директор компании Ноа Аннес.

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