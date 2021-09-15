WADA задумалось об исключении марихуаны из списка запрещенных препаратов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит возможность исключения марихуаны из списка запрещенных препаратов. Об этом сообщает France 24.

В следующем году будет проведено научное исследование этого вопроса. Уточняется, что применение марихуаны точно будет запрещено до конца 2022-го.

В организации задумались об этом после дисквалификации американской легкоатлетки Ша'Карри Ричардсон. 21-летняя спринтерша сдала положительный тест на каннабис.

Американка была отстранена от соревнований на месяц и не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио. Тогда некоторые специалисты и спортсмены посчитали запрет вещества устаревшим и бесполезным. Сама Ричардсон заявила, что использовала марихуану из-за тяжелого психологического состояния после смерти матери.