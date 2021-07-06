Самая быстрая бегунья США раскритиковала противников каннабиса

Американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон раскритиковала «слишком идеальных людей», которые выступают против употребления каннабиса. Об этом она написала в Twitter.

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На своей странице Ричардсон опубликовала серию постов, в которых прокомментировала бан на Олимпийских играх и поблагодарила фанатов за поддержку после того, как ее не взяли в сборную.

«Мое сообщество, благодарю вас, забудьте весь негатив и наслаждайтесь играми, потому что мы все знаем, что это будет не то же самое. <…> Я сожалею, что не смогу стать вашим Олимпийским чемпионом, но обещаю стать вашей чемпионкой мира в следующем году. <…> Все эти идеальные люди знают, как надо жить, рада, что я не одна из них!» — написала спортсменка.

Американскую бегунью Ша’Карри Ричардсон 2 июля отстранили на 30 дней после того, как она провалила тест на наркотики. Допинг-тест показал наличие в организме спортсменки следов марихуаны. Теперь она рискует пропустить рискует часть соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Сама спортсменка утверждает, что употребляла марихуану только для того, чтобы помочь справиться со смертью своей биологической матери перед испытаниями в Орегоне.

Ричардсон — самая быстрая бегунья в США. В апреле она преодолела 100 метров за 10,72 секунды, что стало лучшим результатом в американской легкой атлетике за последние десять лет.