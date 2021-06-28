Киргизия построит «свой Лас-Вегас» с казино и марихуаной

Президенты Киргизии и Туркменистана Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официальных переговоров в Ашхабаде заявили о совместном намерении построить необычный оздоровительный комплекс на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В состав оздоровительного комплекса войдут несколько пятизвездочных отелей и казино. Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев заявил, что будущий комплекс может стать «киргизским Лас-Вегасом» и значительно приумножить бюджет страны.

Для успешной реализации проекта он предложил легализовать марихуану. «Сам Бог дал нам эти растения, почему бы и нет, давайте декриминализируем. Иностранец прилетит, покурит и улетит», — заключил Бекешев.

Ранее председатель правления Ассоциации туризма Киргизии Эрмек Мырзабеков выступил против создания игровой зоны и легализации марихуаны. Он напомнил, что уже был печальный опыт создания казино, а у каннабиса очень много минусов. С теми же аргументами выступил ответственный секретарь Государственного координационного комитета по контролю наркотиков Тимур Исаков.

В 2017 году председатель Национального банка Киргизии Толкунбек Абдыгулов предложил легализовать в стране марихуану, чтобы устроить «туристический рай».

С 2012 года в Киргизии действует закон, запрещающий организацию игорного бизнеса и игровых автоматов в стране.