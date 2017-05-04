Глава Нацбанка Киргизии предложил легализовать марихуану ради туристов

Председатель Национального банка Киргизии Толкунбек Абдыгулов предложил легализовать в стране марихуану, чтобы устроить в стране «туристический рай». Видео выступления чиновника, показанное на телеканале ОТРК, размещено на YouTube-канале информационного агентства АКИpress.

Предложение прозвучало на заседании по обсуждению Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Рассуждая о перспективах туристической отрасли в Киргизии, Абдыгулов напомнил собравшимся, что граждане страны чаще ездят в более дешевую Турцию, чем на озеро Иссык-Куль, считающееся главным курортом республики.

«С кем вы пытаетесь конкурировать? (...) Я знаю, как привести сюда всех туристов, — легализуйте марихуану. У вас туристы пачками будут. Весь СНГ будет, мест в гостиницах не останется», — заявил глава Нацбанка.

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Ряд местных СМИ, включая агентство АКИpress, сочли заявление Абдыгулова шуткой. При этом издание отмечает, что на территории Киргизии есть несколько зон, где произрастает дикорастущая конопля, которую ежегодно уничтожают сотрудники правоохранительных органов республики. Изготовление, употребление и сбыт марихуаны в Киргизии запрещены и влекут за собой уголовную ответственность.

В 2014 году разрешить употребление наркотика в медицинских и рекреационных целях предложил бывший кандидат в президенты республики, доктор медицинских наук Женишбек Назаралиев.