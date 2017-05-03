Власти Вануату предложили жителям заменить марихуану овощами

Полиция Вануату раздала старостам шести деревень садовые инструменты, чтобы отвадить молодежь от выращивания марихуаны. Об этом сообщает Radio New Zealand International.

Ранее стражи порядка провели рейды по уничтожению плантаций конопли. С выращиванием каннабиса патрульным бороться трудно — трава очень хорошо растет на местных вулканических почвах и становится все более популярной среди жителей страны.

Вместо конопли власти призвали молодых людей выращивать овощи, в частности, картофель, который будет не только приносить доход, но и благотворно сказываться на общественном благополучии.

Как уточняет издание, руководство страны проводит эту инициативу совместно с властями соседней Австралии. Если акция будет признана успешной, ее распространят на всю территорию Вануату.