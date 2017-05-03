КамАЗ с марихуаной задержали на границе России и Казахстана

В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали автомобиль, в котором, предположительно, нашли марихуану. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает «Интерфакс».

«1 мая в пункте пропуска Мариинский при въезде в РФ задержан автомобиль КамАЗ», — отметили в ведомстве.

По данным спецслужбы, в ходе досмотра в машине обнаружено 15 мешков с «веществом растительного происхождения» общим весом более 170 килограммов.

Проводится экспертиза предполагаемого наркотического средства, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2016 года в восьми километрах от российской границы, в Омской области, задержали 39-летнего гражданина Казахстана, который туда пришел пешком. При нем нашли 4,6 килограмма марихуаны.