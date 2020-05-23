Чемпиона мира по прыжкам в длину задержали за распитие спиртных напитков в парке

Чемпион мира по прыжкам в длину южноафриканец Луво Маньонга был задержан за распитие спиртных напитков в парке. Об этом сообщает BBC Sport.

Инцидент произошел в городе Каяманди. Сообщается, что в ближайшее время 29-летний спортсмен предстанет перед судом. Ему грозит штраф в размере 140 долларов за нарушение режима самоизоляции, введенного в ЮАР из-за пандемии коронавируса.

В 2012 году Маньога был дисквалифицирован на 18 месяцев после того, как в его организме были обнаружены наркотики. Затем спортсмен лечился от метамфетаминовой зависимости. В итоге южноафриканец вернулся в спорт и в 2016 году стал серебряным призером Олимпиады в Рио де Жанейро. Спустя год Маньога выиграл чемпионат мира.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса все легкоатлетические соревнования приостановлены. Также на год перенесены летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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