Александр Емельяненко оправдал употребление алкоголя и ощутил поддержку россиян

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оправдал употребление спортсменами спиртных напитков. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале ACA MMA.

«Спортсмен не должен открыто признавать, что он может выпить алкоголь и расслабиться? Те, кто отрицает подобное поведение, закомплексованные люди. И живут они куда хуже, чем спортсмен, который может заявить о том, что он легко может выпить», — заявил 38-летний тяжеловес. Он добавил, что чувствует поддержку со стороны россиян в данном вопросе. «Считаю, что все 100 процентов населения России за меня», — добавил Емельяненко.

21 января Анапский суд арестовал бойца за пьяный дебош в поселке Супсех, где Емельяненко готовился к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова. Тяжеловеса приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

В марте прошлого года Емельяненко был арестован в Кисловодске и признан виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Спортсмена, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали за рулем Mercedes после того, как он скрылся с места аварии.

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