Мутко назвал сроки обнаружения мужской ДНК в пробах спортсменок после секса

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал обвинения в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, выдвинутые независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменок. Его слова в четверг, 19 января, приводит «Р-Спорт».

«Не надо двойных стандартов. Один может девушку поцеловать, а она перед этим якобы приняла наркотик. И этого спортсмена, имя называть не буду — освобождают, а нашего наказывают. Или ДНК. Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская в пробе — могут найти. Много таких факторов», — заявил Мутко.

«У нас нет спортсменов, которые бы исчезли с горизонта, и рассказывать о каких-то специальных программах, коктейлях — это глупости», — добавил чиновник.

Материалы по теме Кофе, соль и царапины О чем рассказал Ричард Макларен во втором докладе. Онлайн «Ленты.ру»

9 декабря независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена представила вторую часть доклада по итогам расследования допингового скандала в российском спорте, в которой сообщила, что пробы двух российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи были подменены, так как в них присутствовала мужская ДНК.

В начале октября 2016 года стало известно, что перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в пробе чемпиона мира — 2015 по прыжкам с шестом канадца Шона Барбера был обнаружен кокаин, но спортсмена все равно допустили до Игр. Он сумел убедить канадский суд, что запрещенное вещество попало в его организм случайно после поцелуя с девушкой. Суд поверил спортсмену и отклонил требование антидопингового агентства Канады дисквалифицировать его на четыре года. На Играх в Рио Барбер занял 10-е место.