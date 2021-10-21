В Совфеде оценили сообщения о переговорах Украины и Великобритании об оружии

Россия постарается не допустить поставки оружия Украине Великобританией, если сообщения об этом подтвердятся. Такую оценку дал сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

По его словам, это достаточно опасный факт не только для Украины, но и для Донбасса и России. «Естественно, наши соответствующие службы изучат это и будут стараться этого не допустить», — уточнил сенатор.

Он добавил, что подобные поставки могут «похоронить» перспективы урегулирования ситуации на Донбассе, а Киев в свою очередь в очередной раз «подтвердит свою роль провокатора новых конфликтов».

Ранее сообщалось, что Великобритания впервые начала переговоры с Украиной о поставках вооружений, в частности ракет Brimstone. По данным The Times, обсуждение поставок проходит на фоне предположений, что Россия якобы может попытаться использовать газовый кризис для захвата украинской территории.