Великобритания объявила о сокращении средств на помощь Украине

Правительство Великобритании исключило Украину из списка получателей официальной помощи в целях развития (ОПР). Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад библиотеки палаты общин.

Министерство иностранных дел и международного развития лишило Киев шансов получить эту помощь в 2021 и 2022 годах. Также в этот список вошли Камерун, Центральноафриканская республика и Эритрея. В списке ОПР остались 42 страны.

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Поясняется, что Лондон не способен в настоящее время выполнить поставленную ООН задачу по выделению 0,7 процента валового национального дохода (ВНД) на помощь другим странам. В Условиях пандемии коронавируса королевство сможет направить на эти цели лишь 0,5 процента ВНД.

Ранее 21 октября стало известно, что Великобритания начала переговоры с Украиной о поставках вооружений. В частности, речь идет об авиационных ракетах класса «воздух-земля» Brimstone, стоимость которых составляет 150 тысяч долларов за штуку, а также о ракетах класса «земля-земля» для катеров. По информации По информации The Times, обсуждение поставок проходит на фоне предположений, что Россия якобы может попытаться использовать газовый кризис для захвата украинской территории.

17 сентября британская группа компаний Babcock International показала макет нового большого ракетного корабля на выставке оборонных технологий DSEI-2021 в Лондоне. Судно разработано для нужд Военно-морских сил Украины в рамках программы UNCEP. В основе представленного проекта лежит малый патрульный катер Protector 50 длиной в 50 метров. Использование такой базы может помешать перспективному кораблю соответствовать пожеланиям заказчика. Так, украинская сторона планирует получить корабль с максимальной скоростью до 45 узлов, а база Protector 50 может наложить ограничение в 30 узлов. Корабль может оснащаться восемью пусковыми установками противокорабельных ракет (ПКР), двумя установками с зенитными ракетами, артиллерийской установкой калибра 76 миллиметров и двумя пулеметами.