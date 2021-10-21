Матвиенко прокомментировала отказ делегатов стран Балтии слушать ее речь

Матвиенко заявила, что не заметила отказ делегаций Польши и стран Балтии слушать ее речь

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что даже не заметила, как делегаты трех стран Балтии (Эстонии, Латвии, Литвы) и Польши отказались слушать ее речь на заседании Европейской конференции председателей парламентов в Афинах и покинули конференц-зал. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По ее словам, она видела реакцию коллег, которые аплодировали по результатам выступления спикера Совфеда. «Но если это произошло, я не знаю, какие причины. Может, руки надо было кому-то помыть», — отметила Матвиенко.

Если они это сделали демонстрационно, это подтверждает, что у данной категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура. «Этого никто не заметил», — заключила спикер Совфеда.

Ранее сообщалось, что Матвиенко приняла участие в открытии конференции, а также выступила на заседании с темой «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».