Делегаты четырех стран покинули заседание в Афинах во время речи Матвиенко

Делегаты стран Балтии и Польши отказались слушать речь Матвиенко в Афинах

Делегаты трех стран Балтии (Эстонии, Латвии, Литвы) и Польши отказались слушать речь спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на заседании Европейской конференции председателей парламентов в Афинах и покинули конференц-зал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена российской делегации.

«Присутствовавшие в зале, где проходит конференция, члены делегации Польши и всех трех Балтийских стран покинули его, когда начала выступать Валентина Матвиенко», — рассказал делегат.

Он указал, что делегации четырех государств вернулись на свои места, как только выступление спикера Совета Федерации подошло к концу.

Ранее сообщалось, что Валентина Матвиенко посетит Грецию для участия в мероприятиях Европейской конференции председателей парламентов. Мероприятие проходит 20-22 октября в Афинах под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Спикер приняла участие в открытии конференции, а также выступила на заседании с темой «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».