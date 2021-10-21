Стало известно о работающих на пределе кладбищах в российском регионе

Кладбища Воронежа работают на пределе кадровых и организационно-технических возможностей из-за роста смертей пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг, 21 октября, сообщается на Telegram-канале правительства российского региона.

Если ранее в городе было в среднем 700 захоронений в месяц, то с июля 2021 года ежемесячно осуществляется более тысячи захоронений. При этом в октябре уже зафиксировано 1070 захоронений, из них 282 — только за первые пять дней октября.

В России за последние сутки выявили рекордные 36 339 новых случаев коронавируса, из них 709 — в Воронежской области. Общее число заразившихся за все время составило 8 131 164.