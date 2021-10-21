В Москве выявили рекордное количество заболевших COVID-19 с июня

В Москве за сутки выявлено 7897 новых случаев COVID-19, это новый рекорд с июня 2021 года

В Москве за прошедшие сутки выявлено 7897 новых случаев COVID-19. Это новый антирекорд с июня. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг, 21 октября, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки госпитализирован 1531 человек, скончались 77 пациентов. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 651 человек.

Днем ранее в столице зафиксировали 5700 случаев заражения.

Всего в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 36 339 новых пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8 131 164.