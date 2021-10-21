Выход обновленного Cyberpunk 2077 снова сорвали

Студия CD Projekt Red задержала выход обновленных версий игр Cyberpunk 2077 и Witcher 3. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

В сообщении польской студии говорится, что релиз обновленных версий тайтлов не состоится до конца 2021 года. Вместо этого Cyberpunk 2077 выпустят в первом квартале, а Witcher 3 — во втором квартале 2022 года. В компании объяснили задержку рекомендациями внутри команды разработчиков и необходимостью в доработке тайтлов.

«Основываясь на рекомендациях, предоставленных командами, контролирующих разработку обеих игр, мы решили отложить их выпуск до 2022 года», — говорится в сообщении. Представители CD Projekt Red принесли извинения геймерам. Таким образом, релиз Cyberpunk 2077 снова оказался сорван.

В начале осени о том, что релиз новых версий игр Cyberpunk 2077 и Witcher 3 на консолях оказался под угрозой срыва, сообщали журналисты издания VGC. Выход Cyberpunk 2077, которая появилась в конце 2020 года, до этого неоднократно переносился. Несмотря на большее количество времени, затраченное на разработку, в игре обнаружили множество ошибок, которые пришлось исправлять патчами.