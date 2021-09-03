Выход новой версии Cyberpunk 2077 сорвут

Крупное обновление для Cyberpunk 2077 может задержаться до 2022 года

Релиз новых версий игр Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 на консолях оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает издание VGC.

Представители студии CD Projekt RED заявили во время обращения к акционерам, что крупное обновление для Cyberpunk 2077 может задержаться до начала следующего года. «Наша цель — выпустить эту игру еще в конце 2021 года. Однако процесс разработки продолжается, и мы не можем быть абсолютно уверены в том, что график выпуска не изменится», — объяснил вице-президент компании по развитию бизнеса Михал Новаковский.

Также Новаковский отметил, что CD Projekt RED не может гарантировать выход апдейта в срок, так как компания научена уроками, которые она извлекла из прошлогодних проблем с задержкой игры.

Кроме того, появление обновления для The Witcher 3: Wild Hunt также может задержаться. Однако это вызвано тем, что над апдейтом работают специалисты другой команды Sabre Interactive.

Ранее представители польской студии заявили, что в настоящий момент идет работа над апдейтами для игр. «Версия следующего поколения — важный шаг в нашем приключении во вселенной Cyberpunk», — отметил генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньски.

Первое дополнение для Cyberpunk 2077 вышло в конце августа. Патч под номером 1.3 стал доступен на всех платформах, на которых представлена игра — ПК, консоли PlayStation и Xbox, сервис Google Stadia.