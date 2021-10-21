Стала известна дата выхода God of War на ПК

Игра 2018 года God of War станет доступна для пользователей персональных компьютеров 14 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании Sony.

«К августу 2021 года было продано 19,5 миллионов копий God of War для PlayStation 4, и мы с нетерпением ждем, когда сможем поделиться игрой с новой аудиторией игроков на ПК!», — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, компьютерная версия будет отличаться улучшенной графикой и поддержкой широкоформатных мониторов, технологий GTAO, SSDO, DLSS и Reflex от NVIDIA, а также контроллеров, включая DualShock 4 и DualSense. Помимо этого, у пользователей, предпочитающих использовать клавиатуру и мышь, появится возможность поменять настройки управления под себя.

Прием предзаказов на игру уже открыт. Цена проекта составит 3 149 рублей.