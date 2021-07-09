Названа дата выхода обновленной Death Stranding

Death Stranding Director's Cut выйдет 24 сентября. Об этом стало известно в ходе презентации State of Play от Sony, запись мероприятия доступна на YouTube.

Дата выхода режиссерской версии игры 2019 года намечена на сентябрь. Тайтл появится только на PlayStation 5, игру уже можно предзаказать в магазине Sony. Стоимость базовой версии составит 3599 рублей, расширенное издание Digital Deluxe обойдется в 4299 рублей.

По словам разработчиков игры, в новой версии Death Stranding ожидается улучшенная производительность, более быстрые загрузки, новый контент — например, дополнительные сюжетные миссии, локации, улучшенная боевая система, гоночный режим Fragile Circuit. Создатели обновленного тайтла называют весь новый контент органично вплетенным в основную сюжетную кампанию игры.

Также во время представления Death Stranding Director's Cut разработчики уточнили, что в игру можно перенести весь прогресс и сохранения из оригинальной DS. Таким образом, ранние игроки с PS4 получат не только доступ к новому контенту, но и возможность быстро перемещаться по знакомым локациям.

Анонс режиссерской версии Death Stranding от Хидео Кодзимы состоялся в середине июня. В дебютном трейлере, снятом на PlayStation 5, представлен короткий эпизод с коробкой апельсинов и главным героем Death Stranding Сэмом Портер-Бриджесом.